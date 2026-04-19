Ivonne Ardón destaca retos de transparencia y control del financiamiento político en Honduras

Tegucigalpa – La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de control del financiamiento político en Honduras, durante una entrevista concedida esta semana a Proceso Digital.

Ardón explicó que uno de los principales retos de la institución es garantizar que los recursos utilizados en campañas políticas sean transparentes y coincidan con los informes presentados por partidos y candidatos, evitando así el ingreso de fondos de origen ilícito.

En ese sentido, señaló que la UFTF mantiene procesos de investigación bajo estrictos protocolos de confidencialidad, con el objetivo de determinar la veracidad de denuncias y, en caso de comprobar irregularidades, remitir los casos al Ministerio Público.

Asimismo, destacó que el contexto político y electoral del país obliga a reforzar los controles, debido al riesgo de que estructuras del crimen organizado intenten infiltrar financiamiento en campañas.

La funcionaria también reconoció que existen limitaciones institucionales, como recursos y capacidades técnicas, lo que representa un desafío adicional para garantizar una fiscalización efectiva.

Ardón reiteró el compromiso de la Unidad de Política Limpia con la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que llamó a fortalecer el marco legal y los mecanismos de supervisión de cara a los procesos electorales en Honduras. JS