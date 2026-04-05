Italia prolonga hasta el 1 de mayo la reducción del precio de la gasolina

Roma – El Consejo de Ministros de Italia aprobó este viernes ampliar hasta el 1 de mayo la reducción del impuesto especial sobre los combustibles, que suponía un descuento de 24,4 céntimos por litro de carburante y que expiraba el 7 de abril.

En una breve rueda de prensa, el ministro de Economía, Giancalo Giorgetti, explicó que la prórroga de la medida costará 500 millones de euros , recuperados de los 300 millones de euros de sobrecoste del IVA de marzo y de los ingresos procedentes de las subastas de CO2.

La medida también incluye una intervención específica para las empresas agrícolas y se prorroga la reducción fiscal ya adoptada para la pesca.

Giorgetti también advirtió que, si continúa la situación internacional, Italia se verá obligada a superar el 3 % del déficit/PIB. «Está claro será inevitable si la situación no cambia. Expresé esta opinión al comienzo del conflicto, la reiteré en el Eurogrupo y lo haré en cualquier foro internacional en el que participe, porque esta es la realidad», explicó.

Con la medida aprobada hoy por el Consejo de Ministros, los recursos destinados por el gobierno para hacer frente al aumento del precio de los combustibles superan los mil millones.

Según el ministro de Economía, el decreto de este viernes «servirá de amortiguador hasta el 1 de mayo». «Después, acontecimientos geopolíticos que, obviamente, no dependen de nosotros, sugerirán otro tipo de intervenciones en una situación que es objetivamente muy complicada en todos los sentidos, incluido el económico», agregó.

En Italia, más de la mitad del precio del carburante responde a gravámenes, tanto IVA como impuestos indirectos aplicados para conseguir financiación pública en momentos de necesidad.

Según datos publicados por el Ministerio de Comercio, entre el 23 de febrero y el 30 de marzo los precios de la gasolina en Italia aumentaron un 4,8 % y el diésel aumentó un 19,4 %. JS