Italia investiga a Microsoft por prácticas desleales al subir el precio de su servicio 365

Roma – La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) ha abierto una investigación contra Microsoft por presuntas prácticas comerciales desleales en relación con el aumento del precio de la suscripción de su servicio ‘Microsoft 365’, informó este viernes el organismo.

El regulador italiano sospecha que la multinacional tecnológica utilizó una estrategia de comunicación «fragmentada», sin destacar adecuadamente que el servicio había sido integrado con las herramientas de inteligencia artificial ‘Copilot’ y ‘Designer’.

Según detalla el expediente, dirigido contra Microsoft Ireland Operations Ltd. y Microsoft S.r.l. (la filial en Italia), la compañía impuso el nuevo plan más caro como la opción por defecto, a menos que el usuario ejerciera explícitamente su derecho de desistimiento.

Para la AGCM, esta conducta sería contraria a la normativa de protección al consumidor debido a que Microsoft «no habría proporcionado a los usuarios la información suficiente para valorar las modificaciones realizadas al servicio ofrecido» y, en consecuencia, tomar decisiones informadas y conscientes sobre si les convenía o no renovar el contrato.

Además, las autoridades califican la maniobra de «práctica agresiva» por limitar de forma indebida la libertad de elección de los consumidores. EFE