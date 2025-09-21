Italia conquista su sexto título en Shenzhen de la mano de una espectacular Paolini

Shenzhen (China) – Jasmine Paolini, octava del mundo, le dio a Italia el título de la Copa Billie Jean King tras su autoritaria victoria por 6-4 y 6-2 ante la estadounidense Jessica Pegula (7), para lograr el sexto en la historia de la selección transalpina y su segundo consecutivo.

La tenista, de 29 años, fue la encargada de cerrar la final en la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena este domingo, en un partido con mayúsculas en ambos sets y una entrega digna de la campeona que defiende el título conquistado en Málaga (España) en la pasada edición.

La número uno de Tathiana Garbin (capitana) superó a la norteamericana en solo 1 hora y 24 minutos, tras dominar el encuentro de inicio a fin con un tenis agresivo y sin fisuras, que deja sin decimonoveno título a Estados Unidos.

Italia se queda a una sola Copa Billie Jean King de Australia (7), a cinco de República Checa (11) y lejos todavía de Estados Unidos (18). Contra los de Lindsay Davenport, reduce su cara a cara a 6-9 (en contra), pero con un balance de 6-0 en las últimas citas.

Paolini y Pegula empezaron con una intensidad y concentración muy alta, dando un punto de nivel más en sus servicios, que conservaron hasta el 4-4, cuando el partido cambió radicalmente.

Fue entonces cuando la octava del circuito y medallista olímpica apretó lo justo en el resto para poner en serios apuros a su rival, que defendió su saque como pudo pero sin suerte. Paolini había olido la sangre y cada bola iba a ‘matar’.

Consiguió el primer set por 6-4 al son de los coros del público chino, que se volcó con su favorita desde que aterrizó, llevándola en volandas en los momentos claves.

Ni siquiera el ‘break’ de Pegula al inicio del segundo pareció afectar mentalmente a la italiana, que aguantó la racha de su rival con esfuerzo y a base de grandes saques. Salvó dos bolas de rotura y posteriormente ganó su saque para volver a ponerse por delante.

La siete del mundo se estaba desesperando, porque cada vez que el ritmo del peloteo subía un grado, la que fallaba era ella. Físicamente no estaba y mentalmente más fuera que dentro.

Pese a la situación, Pegula salvó tres puntos de partido al resto y no tiró la toalla en el momento más complicado, pero acabó cediendo en su servicio con 5-2 abajo ante la agresiva e incisiva Paolini, que cerró el encuentro como acostumbra, rugiendo. EFE