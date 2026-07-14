Israel libera al periodista palestino Al Saadi, sin cargos y tras casi dos años en prisión

Jerusalén.– Israel liberó este martes al periodista palestino Mujahid al Saadi, tras casi dos años en detención administrativa, esto es sin cargos ni juicio, en una prisión israelí, confirmaron el Sindicato de Periodistas Palestino y el Club de Presos Palestinos.

«El sindicato subraya que la política de detención administrativa de periodistas constituye una flagrante violación de la libertad de prensa y de todas las leyes internacionales, y reitera su exigencia de la liberación inmediata de todos los periodistas palestinos detenidos en prisiones bajo ocupación», detalla el grupo en un comunicado en su página de Facebook.

Al Saadi fue detenido y golpeado junto con su esposa por soldados israelíes la madrugada del 19 de septiembre de 2024, durante una redada en su vivienda familiar en la ciudad cisjordana de Yenín, según denunció entonces su hermano Amjad.

El periodista trabajaba como ‘freelance’ y colaboraba con el periódico panárabe Al Arabi Al Jadeed y la emisora ​​local Palestine Today TV.

En marzo de 2026, la esposa de Al Saadi, Raya, declaró al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que su marido se encontraba recluido en la prisión de alta seguridad de Ktziot, en el sur de Israel, y que no había sido acusado ni condenado.

Su orden de detención administrativa, por la que Israel mantiene a miles de palestinos en una especie de limbo legal y sin derechos, fue renovada cinco veces, la última con vencimiento este lunes, 14 de julio de 2026.

La esposa de Al Saadi le dijo al CPJ que su abogado solo podía visitarlo una vez cada uno o dos meses, y también que había sido golpeado por funcionarios de prisiones.

El CPJ ha documentado la detención de al menos 94 periodistas palestinos y un comunicador -60 de Cisjordania- desde el 7 de octubre de 2023, lo que hace de Israel uno de los principales países que encarcelan a periodistas en el mundo. A fecha de febrero de 2026, 30 de ellos aún permanecían detenidos, según esta organización. EFE/ir