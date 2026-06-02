Israel enviará en julio brigadas de salud y agricultura a Honduras

Tegucigalpa – La directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV), Eynat Shlein, y el embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, informaron que en el mes de julio llegarán a Honduras brigadas médicas y de agricultura de parte de su Gobierno.

Ambos funcionarios israelíes reafirmaron el compromiso de su país de seguir apoyando al Gobierno del presidente Nasry Asfura mediante programas de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Uno de los principales anuncios es la llegada de brigadas médicas israelíes a Honduras durante las primeras semanas de julio, como parte de una agenda de trabajo que también contempla nuevas jornadas de asistencia en octubre.

Luego de reunirse con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, el embajador Nadav D. Goren destacó que la presencia de la misión israelí responde a la sólida relación de amistad entre ambas naciones y a las solicitudes planteadas por el Gobierno hondureño para fortalecer diversos sectores prioritarios.

“Estamos trabajando en temas de salud, agricultura, innovación y otras áreas importantes. Valoramos mucho esta amistad y estamos actuando de manera rápida para ayudar a este gobierno amigo a alcanzar sus objetivos”, expresó Shlein, al tiempo que relató que es su primera experiencia en Honduras y está optimista en ver ejecutado los proyectos para el bienestar del país. (RO)