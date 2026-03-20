Israel dice haber matado a dos altos cargos de inteligencia de Irán

Jerusalén.- El Ejército israelí anunció este viernes el asesinato de dos altos cargos iraníes: el general Ismael Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas paramilitares del ‘Basij’, y un alto mando del Ministerio de Inteligencia identificado como Mehdi Rastami Shmastan.

Según un comunicado del Ejército israelí, Ahmadi desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de «ataques terroristas» llevados a cabo por las fuerzas del ‘Basij’, así como en la imposición de los «valores del régimen» de Irán.

Mientras que Shmastan fue asesinado «en un ataque de precisión», según otro comunicado del Ejército, que indicó que «era considerado una figura clave en la promoción de actividades terroristas contra civiles israelíes y judíos en todo el mundo».

Los funerales de Ahmadi se celebraron este viernes junto con otros cuatro militares en la ciudad de Borazjan, en la provincia de Bushehr, en el suroeste de Irán, a orillas del golfo Pérsico.

El ‘Basij’ (movilización, en persa) es una fuerza paramilitar de voluntarios creada en 1979 tras la revolución islámica, integrada en la Guardia Revolucionaria (IRGC) y que desempeña tanto funciones de seguridad interna como de apoyo logístico.

Estos asesinatos, incidió el Ejército en el último comunicado, se suman «a la lista de decenas de comandantes del régimen iraní abatidos, incluyendo a altos mandos del Ministerio de Inteligencia que fueron el objetivo de la operación».

Hoy mismo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en uno de los últimos episodios en los que un alto cargo iraní ha sido abatido en los ataques de Estados Unidos e Israel.

En esta campaña de asesinatos también murieron el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la primera jornada de guerra el pasado 28 de febrero, y altos cargos militares como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

A lo largo de esta semana, Israel anunció el asesinato de pesos pesados dentro del régimen iraní como el que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irá Ali Lariyani; o el comandante del Basij, Gholamreza Soleimani. EFE/ir