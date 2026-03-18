Ismail Jatib, el responsable de la inteligencia iraní muerto en un bombardeo israelí

Redacción internacional.- Ismail Jatib, cuyo asesinato en un bombardeo anunció Israel este miércoles, ha sido la referencia del aparato de seguridad de la República Islámica de Irán estos últimos años.

«Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen», recoge un comunicado del ministro de Defensa israelí, Israel Kazt.

El anuncio de la muerte de Jatib se produce un día después de que Irán reconociera las del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, y del comandante de la milicia paramilitar Basig, Gholamreza Soleimani, también en bombardeos.

Clérigo chií, con estudios de jurisprudencia en el Seminario Islámico de Qom, Jatib fue alumno de figuras clave como el Líder Supremo, Alí Jamenei.

Fue nombrado ministro de Inteligencia en agosto de 2021 por el entonces presidente Ebrahim Raisi y mantenido por Masoud Pezeskhian, cargo desde el que dirigía los servicios de inteligencia encargados de la seguridad interna, la contrainteligencia y operaciones exteriores.

También trabajó en la Oficina del Líder Supremo, Ali Jamenei, como jefe de la guardia de Irán, y en el departamento de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Ministerio de Inteligencia.

Además dirigió el Centro de Protección de Información del Poder Judicial de Irán.

Se había unido a la inteligencia de la Guardia Revolucionaria en 1980, poco después de la Revolución de 1979 y participó en la guerra Irán-Irak.

Fue sancionado en 2022 por el departamento del Tesoro de EEUU por su papel como jefe del Ministerio de Inteligencia de Irán, por ‘participar en actividades cibernéticas contra EEUU y sus aliados’. EFE/ir