Ismael Zepeda pide al gobierno entrante publicar hoja de vida de funcionarios nombrados

Tegucigalpa – El economista y analista Ismael Zepeda opinó a través de su cuenta en la red social X que el gobierno entrante de Nasry Asfura debería publicar un resumen o punteo de la “hoja de vida” de los funcionarios que están siendo nombrados en los distintos cargos públicos.

Según Zepeda, esta medida permitiría a la ciudadanía conocer las capacidades, habilidades y experiencia de las personas designadas como ministros, directores y otros altos funcionarios, lo cual contribuiría a una mayor transparencia en el proceso de conformación del nuevo gabinete.

Las declaraciones del analista surgen en medio de críticas recurrentes sobre los errores que, según él, repiten los diferentes gobiernos al nombrar personas que no cumplen con los requisitos técnicos para los puestos que ocupan.

En la actualidad en los primeros nombramientos ya se observa la designación de un abogado en la Secretaría de Finanzas, una situación que, de acuerdo con algunos análisis, se ha repetido en administraciones anteriores y luego por eso hay fallas administrativas porque hay funcionarios en temáticas que no son de su competencia.

Para los críticos estas decisiones evidencian la falta de criterios técnicos en la selección de funcionarios y refuerza la necesidad de que el gobierno entrante adopte prácticas de mayor rendición de cuentas desde el inicio de su gestión. “La publicación de perfiles profesionales ayudaría a generar confianza y a evitar improvisaciones en áreas clave del Estado”, concluyó Zepeda. LB