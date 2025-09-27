Isis Cuéllar sigue en plena campaña, se promociona con proyectos  de gobierno mientras la justicia pasa de lejos

Tegucigalpa – La diputada y vicepresidente del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, sigue gestionando proyectos y en abierta campaña política en busca de su reelección a 65 días del proceso electoral general.

-Isis Cuéllar, del escándalo del video-cheque a la inauguración de proyectos en plena campaña, pese a señalamientos de corrupción.

Cuéllar, protagonista del escándalo del video-cheque señalado como presunto⁸ acto de corrupción, sigue como que nada en Copán, fungiendo como coordinadora departamental e inaugurando proyectos.

En sus redes sociales la diputada colocó una fotografía en la que se muestra la gestión de la gradería del estadio Fredy Pérez de La Unión, Copán.

La población hondureña se pregunta de dónde está sacando los fondos para seguir gestionando proyectos.

En esta semana, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dio a conocer un informe donde estableció que en total se emitieron 58 cheques por un monto de 5.1 millones de lempiras, de los cuales 39 fueron para emprendimientos y 19 para reparaciones de viviendas.

Pero el Informe Especial Penal Derivado de la Investigación Especial No 001-2025-DDISP-SEDESOL_A del TSC sobre el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) establece que se detectaron una serie de irregularidades.

El informe destaca que los beneficiarios nunca recibieron la ayuda, a pesar que firmaron cheques y documentación, pero el dinero fue entregado a intermediarios vinculados a la diputada Isis Carolina Cuéllar.

También se destacó que se realizaron solicitudes falsificadas o con información completa para tramitar la ayuda, ya que los beneficiarios declararon que no realizaron trámites, cotizaciones ni compras, aunque los expedientes indican lo contrario.

Al trascender públicamente el informe emitido por el TSC, relacionado con la presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la diputada Isis Cuellar, el fiscal general, Johel Zelaya reaccionó para calificarlo de superfluo, al tiempo que pidió el respaldo para el Ministerio Público en la lucha para combatir la corrupción. IR