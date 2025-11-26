Isis Cuéllar se pasea por occidente a la casa del voto para su reelección sin inmutarse por escándalo de Cheque Video

Tegucigalpa – Sin inmutarse por el escándalo del Cheque Video y ante la inacción de la justicia hondureña, la diputada oficialista Isis Cuéllar se pasea por el occidente de Honduras a la caza del voto para lograr su reelección en el Parlamento.

A través de redes sociales, la congresista de occidente alardea las obras impulsadas por el gobierno del Partido Libre y pide el voto para ediles del departamento de Copán.

La diputada Cuéllar quema los últimos cartuchos para lograr la reelección en el CN.

Asimismo, Cuéllar cuenta los días para –lo que según ella- será la segunda gran victoria de Libre.

“Vamos a defender cada voto y cada acta”, pide la congresista a sus correligionarios.

[LEER] Isis Cuéllar intocable, cuenta los días para “segunda gran victoria” de Libre

Cuéllar, que desapareció de los focos mediáticos tras el escándalo de los cheques en Sedesol, siempre se mantiene activa en sus plataformas digitales. El presidente del CN, Luis Redondo, le otorgó un permiso con goce de salario luego del escándalo del Cheque Video.

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). JS