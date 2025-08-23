Isis Cuellar reaparece en redes sociales para promocionar a presidenciable Rixi Moncada

Tegucigalpa – En las últimas horas reapareció la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, a través de su cuenta de red social Facebook para promocionar la cuenta regresiva para las elecciones generales.

Indemne y sin rubor alguno, la parlamentaria que sigue de permiso en la cámara legislativa promociona políticamente a su partido Libre mientras además, sigue cobrando su salario en el Congreso Nacional.

Tras una inactividad de 20 días en su cuenta de Facebook, Cuellar reapareció el viernes para promocionar la candidatura oficialista de Rixi Moncada y promover las obras que ha gestionado en el departamento de Copán.

Los hashtags que más utiliza es la de Rixi Presidenta, Copán ya decidió, transformando Copán e Isis diputada para promocionar su candidatura como la de la exministra de Defensa.

Promocionó la gestión de un proyecto de pavimentación de 360 metros lineales del barrio El Morro en el municipio de San Agustín con concreto hidráulico.

Han pasado dos meses desde que trascendiera al público el escándalo de manejos opacos en los fondos públicos que se desprenden del Congreso Nacional y se ejecutan a través de al menos cinco instituciones del Poder Ejecutivo.

La corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se hizo público cuando trascendió un video en el que la diputada Cuellar sostenía conversación telefónica con el entonces ministro José Carlos Cardona cuya cabeza rodó como consecuencia del escándalo, pero ella se mantiene incólume en su cargo.

En el video, filmado desde dentro de su propio vehículo, Cuellar y Cardona detallan como fondos de ayudas sociales sirvieron para la campaña interna del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) en Copán.

El ministro de Transparencia, Sergio Coello, no ha rendido el informe final sobre el caso del «cheque video» pese a que el mismo fue solicitado públicamente por la presidenta de la república.

Mientras el Ministerio Público tampoco ha registrado su actividad en torno al caso de corrupción que involucra más allá de Sedesol a cinco de tendencias del Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional mediante el uso de fondos especiales gestionados desde el Legislativo.

Han pasado dos meses y la impunidad se sigue reflejando en el caso.

Tras una asamblea del Partido Libre, la propia candidata Rixi Moncada junto a la secretaria de la organización, Hortencia Zelaya comparecieron ante los medios de comunicación para exigir la renuncia de Cuellar de su diputación y su aspiración para mantenerse en su escaño legislativo. AG