Isis Cuéllar no se detiene, gestiona obras por doquier y las politiza con su imagen y la de Libre

Tegucigalpa – La diputada oficialista Isis Cuéllar presume en sus redes sociales que tras el caso del “cheque video”, escándalo de corrupción en el que es protagonista, no ha sufrido ninguna consecuencia, en cambio hasta presume estar en política abierta.

“Este día he enviado maquinaria a la conocida y complicada falla en la carretera CA-4, a la altura de la Comunidad de El Metal , #CucuyaguaCopán, dando respuesta inmediata a los problemas reportados por nuestros ciudadanos sobre el acceso en este tramo carretero, que había empeorado en los últimos días”, refiere una de sus últimas publicaciones donde se muestra un video de la maquinaria con una bandera del partido Libre y una fotografía suya.

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

El caso es una pieza filmográfica que aparece Cuéllar conversando con el exministro y discuten el manejo de fondos de Sedesol, destinados a la diputada y que fueron desviados para la campaña electoral de Libre en Copán.

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuellar ha recobrado su vigencia política.

La parlamentaria, que goza y presume de impunidad, ha utilizado sus redes sociales para declararse en política abierta.

“-82 días para nuestra segunda victoria, #ConIsis Sí, #RixiPresidenta”, señala su última publicación.

Entre tanto, el caso cobra fuerza tras una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que encontró responsabilidad penal en caso de corrupción conocido como “Cheque video”, informó el lunes su portavoz Rodolfo Isaula.

El portavoz del órgano contralor confirmó que una auditoría del TSC encontró responsabilidad penal, pero ahora corresponde al Ministerio Público establecer cuál o cuáles delitos se han cometido, señaló.

De su lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, denunció que Cuéllar sigue en su cargo como que nada ha pasado, incluso fungiendo como coordinadora departamental.

“Aquí nadie ha venido a ponerle mano a esto, no nos han llamado, yo soy diputado suplente (de Isis Cuéllar), está el diputado Javier Trigueros que hemos sido miembros leales al presidente (Manuel) Zelaya y a la abogada Rixi Moncada, no nos toman en cuenta, esto quiere decir que la diputada Cuéllar sigue con el poder, ella es la que maneja los hilos en Copán y ella es la que quita y pone en las instituciones del gobierno”, denunció.

Las apariciones en redes sociales de Cuéllar son una clara demostración de que la impunidad una vez más acobija a quien abraza el poder. La justicia una vez más vuelve a ser selectiva y opta por perseguir a los disidentes, pero no a los protagonistas de los casos de corrupción. PD