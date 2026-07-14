Isaías Barahona cuestiona falta de auditorías a la Tasa de Seguridad

Tegucigalpa – El general en condición de retiro Isaías Barahona cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad al considerar que ya se debieron presentar informes sobre el destino de esos fondos.

Barahona señaló que, si bien comprende que por tratarse de recursos vinculados a la seguridad nacional debe existir cierto grado de reserva, esa discreción no puede utilizarse para impedir la rendición de cuentas.

El exvicecanciller de la República sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se han utilizado los recursos recaudados y cuál ha sido su impacto en el fortalecimiento de la seguridad pública.

«No solo el Tribunal, ya debería saberlo el Congreso, debería saberlo el pueblo hondureño. El Tribunal debe cumplir con un mandato que tiene de ley», manifestó.

Barahona lamentó que continúen las denuncias por falta de informes y auditorías, de forma que instó a las instituciones a cumplir con las responsabilidades que les asigna la legislación.

«No hay informes, no hay auditorías, no hay reportes, no hay culpables, pero no hay dinero», concluyó el exjerarca militar. AD