Isabel Pantoja se presentará en República Dominicana para celebrar sus 50 años de carrera

Santo Domingo.- La cantante española Isabel Pantoja se presentará el próximo 23 de mayo en el anfiteatro de Altos de Chavón, en la provincia La Romana, este de la República Dominicana, para celebrar sus 50 años en los escenarios, informó este martes la empresa productora del evento.

«Cinco décadas después de iniciar una carrera que redefinió la copla contemporánea y marcó a varias generaciones, la artista española volverá a presentarse en República Dominicana el próximo 23 de mayo, en el anfiteatro de Altos de Chavón, con su gira mundial 50 Aniversario», precisó la empresa en un comunicado.

El concierto, añadió, «no es un simple repaso de éxitos. Es la puesta en escena de una trayectoria que ha atravesado tendencias, épocas y formatos sin perder vigencia».

En esta ocasión, el repertorio será interpretado en versión sinfónica, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, «cuya presencia aporta autoridad y rigor musical a la velada».

El repertorio, nutrido de copla, flamenco, tonadilla y canción romántica, «encontrará en el formato sinfónico una dimensión renovada, sostenida por la potencia de una voz que continúa convocando emociones con la misma fuerza de sus inicios», apuntó. EFE/ir