Isabel Aaiún, de jinete profesional en la España vaciada a triunfar con su tema ‘Potra Salvaje’

Madrid (EFE).- Isabel Aaiún es el nuevo fenómeno musical en España, jinete de profesión y cetrera por afición, ha sacudido el mundo de la música con ‘Potra Salvaje’, que ha ilustrado el éxito de la selección de fútbol y ha definido la banda sonora de este verano.

“El éxito de la selección y el remix de la canción han ayudado mucho. Han puesto mi carrera en un punto que por otros medios habría tardado mucho más tiempo en alcanzarlo, o quizá no lo habría alcanzado nunca”, ha reconocido a EFE Isabel Casado, la mujer tras el nombre artístico y autora de uno de los éxitos estivales.

A pesar de ello, admite que su verdadera vocación no es la música: “Mi vocación principal es la de jinete. Desde que me subí por primera vez a un caballo con 9 o 10 años, no me he vuelto a bajar”, comenta quien compagina su trabajo en el mundo de la doma con el de estrella incipiente del pop, con una canción con más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Tiene un mensaje muy bonito, habla de perdonar y avanzar, de empoderamiento y de unidad”, explica la autora, que cree que el tremendo éxito cosechado se debe a que es un tema “con el que se identifica la gente, les hace sentir que es algo suyo”.

Aunar urbano y tradición

El suyo es un estilo que consigue aunar lo urbano con lo tradicional del folclore español, que según la artista “llevamos dentro, queramos o no”, una fusión que explica por la evolución de la música. “Quizá hayamos hecho algo diferente que parecía que ya no podía ser, pero al final sí”, añade.

Nacida en Madrid, pero de una familia humilde de zapateros procedente de Veganzones (Segovia), propone una imagen rural tanto en su música como en su imagen en redes sociales: “Los pueblos hay que defenderlos. Vivimos en la España vaciada, hay muchos servicios que no tienen la misma calidad que en la ciudad, así que si podemos dar visibilidad a los pueblos a través de la música, genial”.

Aaiún confiesa que en su casa siempre ha habido influencias musicales, con familiares que tocan instrumentos e incluso con primas que a su vez son hijas del músico de jazz Chuck Loeb. “La música siempre ha estado muy presente en mi familia. Yo sabía que no cantaba mal, que era capaz de cantar en cualquier estilo”, afirma.

Su salto a este mundo comenzó a raíz de una colaboración con Pablo Mora, de Lagarto Amarillo. “Me dijo que quería probar una canción suya con voz femenina y el resultado le encantó, así que lo publicamos. A partir de ahí la gente empezó a preguntar por mí y entre los dos compusimos ‘Potra Salvaje’”, explica la cantante, que califica como fundamental el trabajo de Mora, “uno de los mejores compositores vivos del país”.

‘Tacones de viento’ fue el segundo single fruto de esta colaboración y la visibilidad que le otorgó aparecer como parte de la banda sonora de la aplicación de Movistar Plus+ motivó que aparecieran nuevos seguidores. “Tuvimos que sacar el disco porque el público lo pedía”, cuenta sobre ese lanzamiento, por supuesto con el tema ‘Potra salvaje’ entre el repertorio.

Éxito repentino

El éxito repentino ha llevado a la cantante y jinete a actuar en el estadio Santiago Bernabéu dentro de la ‘Velada del Año’ de Ibai Llanos ante 80.000 personas, así como en las celebraciones de la Selección Española en Cibeles.

Todo en un lapso de tres días, algo que, admite, aún no ha tenido tiempo de asimilar: “Pasa una cosa, y poco después, pasa otra mejor. No era consciente de lo que estaba pasando hasta que no vi toda esa energía en el público de ‘La Velada’”, apunta al respecto.

La sobreexposición de su trabajo, sin embargo, no es algo que preocupe a la artista, que ve ‘Potra Salvaje’ como una puerta de entrada a su música: “Así la gente investiga mi trabajo, escucha el disco. Puede que haya gente que se aburra de ella, pero también hay mucha gente que viene para quedarse”, señala confiada.

El próximo octubre se inicia una nueva etapa en la explosiva carrera de la madrileña, con el inicio de una gira que empieza el día 26 con todas las entradas vendidas para La Sala del WiZink Center, en Madrid, en la que promete “muy buen rollo” y en la que “pasarlo bien va a estar asegurado”.

También ha anunciado que está trabajando en nuevo material, con canciones grabadas para el próximo disco, aunque no precisó fecha de lanzamiento de su futuro trabajo.