Iroska Elvir anuncia que votará en contra de un juicio político para Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroska Elvir, informó este jueves que votará en contra de un juicio político dirigido solo para el Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

– Votaría a favor si el juicio político fuera para todo el pleno del CNE, afirmó.

La parlamentaria manifestó que el mecanismo de juicio político fue creado “para poner en orden a funcionarios que no cumplen con la función para la que fueron nombrados”.

En ese contexto, externó que votará en contra de un proceso dirigido únicamente contra uno de ellos.

Elvir señaló que “si se hiciera un juicio político contra los tres consejeros propietarios y los suplentes, entonces sí votaría a favor”.

Al respecto, cuestionó que no se impulse de esa forma porque, según dijo, “están cuidando la estabilidad laboral de dos personas”.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que para la tarde de hoy se tiene prevista la aplicación de un juicio político contra tres altos funcionarios: el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el magistrado del TJE, Mario Morazán; y la consejera suplente, Karen Rodríguez.