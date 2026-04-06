Iroshka Elvir se suma a clamor para que gobierno elimine impuestos a los combustibles

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroshka Elvir exigió este lunes que el gobierno elimine los impuestos a los combustibles ante los constantes fuertes incrementos en su precio.

A través de su cuenta de red social “X”, recordó que el pasado gobierno exigió que se eliminara el impuesto a los combustibles durante el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania.

No obstante, posteó que debe mantener la misma postura ante los fuertes incrementos por el conflicto bélico en el Medio Oriente que ha causado el cierre del estrecho de Ormuz, lugar donde pasa el 20 % de la producción mundial del petróleo.

“Hoy, la vara para medir debe ser la misma, porque, lo que antes era malo, hoy lo sigue siendo”, señaló.

Clamó que debe haber coherencia a las actuales autoridades, que no debe seguirse haciéndose los ciegos y sordos para ignorar que los precios van en aumento.

Sostuvo que en el pasado se hacía estas exigencias para guardar los bolsillos de los hondureños, y que esta petición debe aplicarse a la actualidad. AG