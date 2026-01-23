Iroshka Elvir pide a su suplente que retire firma que apoyó junta provisional del CN

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir pidió a su suplente, Josué Colindres, que retire la firma del documento que apoyó la instalación de la junta directiva provisional del Congreso Nacional.

– Dijo que no busca la presidencia del Legislativa y mantiene firme sus posturas, tampoco votará por la planilla de Tomás Zambrano.

– Josué Colindres debe rendir cuentas por su firma para apoyar planilla de Zambrano, dijo.

Arguyó que si el propietario, en este caso ella, está presente en el hemiciclo, el suplente no puede votar ni avalar cualquier acuerdo.

Descartó que busque un cargo en la junta directiva en propiedad que se instalará este viernes, y agregó que no es parte de los acuerdos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

Sentenció que si su suplente, Josué Colindres, no retira la firma, pedirá la palabra esta tarde para dejar sentada su postura sobre la elección de la junta directiva en propiedad.

Elvir desautorizó a su suplente para actuar en nombre de ella, y afirmó que siempre apoyará los proyectos y leyes que beneficien a los hondureños en general.

“No se me quema la miel por ser parte de la junta directiva, sigo el mandato del Consejo Central Ejecutivo, si otro compañero lo hace respeto su decisión”, externó.

Josué Colindres apareció en la nómina de 85 diputados que apoyaron la integración de la junta directiva provisional el pasado miércoles. JS