Iroshka Elvir no asistirá a reuniones de la bancada liberal mientras la dirija una “persona impositiva”, dice con respecto a Cálix

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroshka Elvir señaló que la bancada liberal en el Congreso Nacional es dirigida por una “persona impositiva”, refiriéndose a su colega Jorge Cálix.

“No atiendo una bancada que es dirigida por una persona que ha sido impositiva en muchos aspectos”, dijo a periodistas la legisladora por Francisco Morazán.

Comentó que esta persona cuando llegó a la bancada participó para ser electo como jefe y tenía aspiraciones a la Presidencia del Congreso Nacional.

Elvir ratificó que no asistirá a las reuniones de la bancada liberal mientras Cálix sea su jefe.

Por otro lado, insistió que se debe respetar la representación del Partido Libertad y Refundación (Libre) en los órganos electorales, como lo poseen las instituciones políticas pequeñas.

Al mismo tiempo negó que tenga una alianza con Libre y que son rumores malintencionados que proceden en la época postelectoral del año pasado.

Alegó que ella tiene coherencia política al ser opositor de Libre en el pasado y del actual gobierno.

Sostuvo que los cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben ser apolíticos, pero duda que sea realidad indicando que no hay voluntad. AG