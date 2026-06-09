Iroshka Elvir niega que Nasralla abriera cuenta bancaria en EEUU para la campaña electoral

Tegucigalpa – La diputada liberal Iroshka Elvir negó este lunes que el expresidenciable Salvador Nasralla haya abierto una cuenta bancaria en Estados Unidos u otro país para la campaña del proceso electoral del 2025.

A través de su cuenta de red social “X”, se refirió a la investigación que realiza la Fiscalía de un excandidato presidencial que captó de manera irregular fondos para la campaña electoral.

Rechazó las versiones que su esposo haya recibido del extranjero, asegurando que se presentó en tiempo y forma la liquidación ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Elvir exhortó al Ministerio Público, Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Control de Drogas (DEA), la extinta Comité para la Seguridad del Estado (KGB) y todos los países a que escudriñen hasta el fondo en el manejo de los recursos de campaña.

La congresista afirmó que se realizaron las subsanaciones de la campaña política en tiempo y forma.

Finalmente, insinuó que Nasralla se postulará para las próximas elecciones primarias y derrotará a los adversarios del Partido Liberal. AG