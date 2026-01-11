Iroshka Elvir niega alianza con Libre y ataca a nacionalistas: “es como oír a un ladrón dando cátedra de honestidad”

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir apareció este domingo en sus redes sociales para negar una alianza con el Partido Libre, al tiempo que atacó a los nacionalistas y los comparó como a un ladró dando cátedra de honestidad.

La esposa del expresidenciable Salvador Nasralla salió al paso de las versiones que la señalan de una alianza con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, para lograr el escrutinio total de las urnas, pese a que existe una declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El chiste se cuenta solo. Escuchar a los cachurecos hablar de ‘democracia‘ y Estado de derecho es como oír a un ladrón dando cátedra de honestidad”, expresó.

Elvir acentuó: “¿Ya se les olvidó el golpe a la Sala de lo Constitucional por orden de JOH o cómo negociaron la Fiscalía para impunidad? O los fraudes electorales de 2013, 2017 y 2025”.

Puntualizó su mensaje afirmando: “¿Cuál alianza? Presenten una prueba de sus falsas acusaciones, es totalmente falso. No tienen altura moral”. JS