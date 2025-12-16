Iroshka Elvir dice que son 6 mil 399 actas las que deben ir a escrutinio especial

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir dijo este martes que son 6 mil 399 actas las que deben ir a escrutinio especial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y no las 1 mil 089 que se aprobó en sesión de pleno el pasado fin de semana.

Según la también esposa del presidenciable Salvador Nasralla, el escrutinio especial debe ser de oficio en las actas donde no se utilice lector biométrico.

Detalló que el número mínimo de actas que deben someterse a voto por voto son 6 mil 399 actas: 2 mil 773 de oficio + 3 mil 626 donde no hubo biométrico. No solo 2 mil 773 o 1 mil 081 actas como pretenden.

Aquí está EN LEY por lo que luchamos. 🫡



El escrutinio especial debe ser de oficio en las actas donde no se utilice lector biométrico.



El número mínimo de actas que deben someterse a voto por voto son 6,399 actas:



2,773 de oficio + 3,626 donde no hubo biométrico. No solo… pic.twitter.com/D4CTMmTBeD — Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) December 16, 2025

“Si la ley es clara y todo el país quiere certidumbre, por qué siguen empecinados en que nos dejemos robar las elecciones”, aseveró.

La actual diputada que logra a este momento su reelección en la Cámara, puntualizó que “narrativa falsa, con la que confunden a mucha gente, cierto, pero no deja de ser falsa”.

Elvir convocó en las últimas horas a los militantes liberales a manifestarse ante las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE), pero el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras ha desautorizado cualquier tipo de protestas.

A su posteo de ‘X’ un internauta le consultó: Por qué no mandar a la gente a que empiece a contar, entonces, cada día que pasa es un día perdido.

A lo que Elvir respondió: “La gente está reclamando que el CNE dé certeza sobre la cantidad de impugnaciones que resolverá a favor. ¿Por qué? Porque de lo contrario pueden meter gol, iniciar el escrutinio de oficio y luego no aceptar ninguna impugnación y con ellos se consuma el fraude. Es tan sencillo como que resuelvan a favor de la cantidad de impugnaciones y la gente iniciará escrutinio, es lo que ellos están reclamando”. JS