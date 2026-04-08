Iroshka Elvir denuncia deposito malicioso a su cuenta de L.100 mil de Casa de Gobierno

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir denunció este miércoles que desde Casa de Gobierno le hicieron “el depósito malicioso” de 100 mil lempiras a su cuenta de ahorros.

La congresista se mostró molesta porque, según ella, nunca ha pedido depósitos o ayudas de Casa Presidencial.

Dijo que durante Semana Santa se encontraba de viaje con su familia y por ende estaba desconectada de sus redes sociales y cuentas bancarias, por lo que no conoció sobre el depósito a su favor.

“Cuando retorno me doy cuenta que han depositado 100 mil lempiras, entonces ayer (martes) fui al banco a investigar y el depósito decía 100 mil lempiras de Casa Presidencial. Yo no pedí este depósito, en ningún momento lo solicitaría”, denunció ante periodistas.

Recordó que la administración legislativa de Luis Redondo también le ofreció beneficios con el Fondo Departamental, pero que nunca lo aceptó.

Elvir manifestó que nunca aceptaría ese tipo de recursos porque es una mujer honesta y coherente.

Relató que iba a proceder en forma silenciosa para devolver los recursos a Casa Presidencial, pero en vista a lo expresado por el diputado Mario Segura que la acusó de recibir prebendas, entonces decidió hacerlo todo de forma pública. “Él se equivocó al hacer el señalamiento contra Iroshka Elvir e inmediatamente lo hice público”, indicó.

Reprochó que desde Casa de Gobierno pretendan comprometerla con este tipo de situaciones. JS