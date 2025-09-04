Iroshka Elvir cuestiona al rector Odir Fernández por prestar la UNAH  a un evento proselitista de Moncada

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir cuestionó este jueves que el rector Odir Fernández permitiera que la presidenciable de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, realizará un evento proselitista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que la UNAH está al servicio del “familión” referentes a los núcleos familiares que están en la alta cúpula de Libre.

“El rector presta las instalaciones para que la candidata aburrida y poco querida haga campaña política y al mismo tiempo cierra las puertas para cualquier otro candidato”, posteó Elvir.

Moncada realizó el miércoles un conversatorio con los sectores de cultura en el auditorio Juan Lindo de la UNAH.

La congresista criticó si el rector de la UNAH es peón del “familión” y ¿Ahora calla por cuidar el puesto?, increpó. AG