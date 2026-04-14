Iraola se irá del Bournemouth a final de temporada

Londres – El técnico español Andoni Iraola ha decidido no renovar con el Bournemouth y abandonará el club a final de temporada, según pudo confirmar EFE.

Después de tres temporadas con los ‘Cherries’, Iraola ha tomado la decisión de no renovar su acuerdo con el Bournemouth, que expiraba el próximo 30 de junio, y emprenderá a partir de este verano una nueva aventura, ya sea en España, donde el Athletic Club se ha interesado por él, o en la Premier League, donde no le faltan pretendientes.

Iraola, que llegó en 2023 para suceder a Steve Cooper y que fue criticado en sus inicios por una mala racha de resultados, ha salvado tres temporadas consecutivas al equipo y va camino de una cuarta, además de una posible clasificación a Europa que sería histórica. El Bournemouth nunca ha participado en competición europea y tras ganar en el Emirates Stadium este sábado está a siete puntos de los puestos de Champions League.

El técnico vasco comenzó su carrera en los banquillos en el AEK Larnaka de Chipre antes de pasar por el Mirandés, el Rayo Vallecano y el Bournemouth.

Los ‘Cherries’ apostaron por él pese a que Cooper venía de salvar al equipo del descenso al Championship e Iraola no solo ha asentado al club en la Premier, si no que también ha revalorizado a futbolistas como Antoine Semenyo, Dominic Solanke, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi y Dean Huijsen, todos vendidos por altas cantidades de dinero en los últimos mercados de fichajes. EFE