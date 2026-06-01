Irán revela su convocatoria mundialista con nueve futbolistas que juegan fuera del país

Redacción Deportes – La selección de fútbol de Irán hizo público el nombre de los 26 jugadores que la representarán en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, de los cuales nueve pertenecen a equipos de ligas diferentes a la doméstica del país persa.

El seleccionador Amir Ghalenoei contará con hombres como el delantero Mehdi Taremi, que forma parte del Olympiacos (Grecia) después de pasar por el Río Ave y el Oporto portugueses y el Inter de Milán italiano. Esta temporada consiguió diez goles en 19 partidos del campeonato doméstico griego y dos en la Liga de Campeones, uno contra el Real Madrid.

También estarán en el combinado mundialista Alireza Jahanbakhsh, del FCV Dender, y Denis Dargahi, del Standard de Lieja, ambos clubes belgas. Mohammad Mohebi, del Rostov ruso, es el otro representante que juega en Europa. Los cinco jugadores restantes fuera de las fronteras iraníes pertenecen a clubes de Emiratos Árabes Unidos.

La convocatoria completa está formada por Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Payam Niazmand, Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Danial Iri, Shojae Khalilzadeh, Mohammad Hossein Kanaanizadegan, Arya Yousefi, Saleh Hardani, Ramin Rezaeian, Alireza Jahanbakhsh, Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razaghnia, Mohammad Mohebi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Gorbani, Mehdi Torabi, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou, Denis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Taremi.

Irán está encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los dos primeros encuentros los disputará en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos.

Sin embargo, el campamento base del combinado persa estará situado en Tijuana (México), después de que la FIFA aprobara el cambio desde la sede prevista en Tucson (Arizona) tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán.

Es la cuarta edición del Mundial de fútbol consecutiva a la que acudirá Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar la primera ronda.