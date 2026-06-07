Irán llega a Tijuana para instalar su campamento ante obstáculos de EEUU

Tijuana (México).- La selección de fútbol de Irán llegó la madrugada de este domingo a la ciudad mexicana de Tijuana, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial en medio de las trabas logísticas y diplomáticas de Washington.

El contingente iraní arribó sobre las 5:00 horas local (11 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tijuana y después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunciase que quince integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a EEUU a poco más de una semana de su debut en el Mundial FIFA.

Desde la terminal aérea, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, quienes no hicieron declaraciones, se trasladaron a su lugar de concentración en esta ciudad en la frontera entre México con EEUU. EFE