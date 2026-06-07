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Irán llega a Tijuana para instalar su campamento ante obstáculos de EEUU

Usa 2026 - Noticias

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EFE
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MEX4999. TIJUANA (MÉXICO), 07/06/2026.- Jugadores de la selección de fútbol de Irán llegan este domingo, al Aeropuerto Internacional de Tijuana (México). La selección de Irán llegó la madrugada a la ciudad mexicana de Tijuana, donde establecerá su centro de operaciones previo a sus compromisos en la Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, en medio de las trabas logísticas y diplomáticas de Washington. EFE/ Joebeth Terríquez

Tijuana (México).- La selección de fútbol de Irán llegó la madrugada de este domingo a la ciudad mexicana de Tijuana, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial en medio de las trabas logísticas y diplomáticas de Washington.

El contingente iraní arribó sobre las 5:00 horas local (11 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tijuana y después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunciase que quince integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a EEUU a poco más de una semana de su debut en el Mundial FIFA.

Desde la terminal aérea, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, quienes no hicieron declaraciones, se trasladaron a su lugar de concentración en esta ciudad en la frontera entre México con EEUU. EFE

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