Irán impide el tránsito de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, según medios

Teherán – Irán obligó este domingo a dos petroleros a dar marcha atrás cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, tras emitir advertencias, y señaló que la medida responde a la continuación del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes.

«Dos petroleros que intentaban transitar sin autorización por el estrecho de Ormuz fueron obligados a dar marcha atrás esta mañana tras advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes», informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que los buques navegaban bajo bandera de Botsuana y Angola y pretendían transitar por esta vía estratégica, pero, tras la «intervención oportuna» de las Fuerzas Armadas iraníes, «se vieron obligados a cambiar de rumbo y retirarse».

Esto ocurre después de que Irán declarara el sábado que vuelve a imponer un «control estricto» sobre Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

La medida llegó en respuesta al bloqueo de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos solo un día después de que Teherán anunciara la reapertura del paso tras 49 días de cierre desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Horas después, dos lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria de Irán abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según denunció el capitán de ese barco, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El capitán del buque cisterna comunicó que el incidente se produjo a unas 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Omán, donde las lanchas iraníes se acercaron sin que se detectara ningún problema por radio y luego abrieron fuego, aunque afirmó que el barco y su tripulación están a salvo. JS