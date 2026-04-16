Irán en ONU: Si EEUU es racional, las negociaciones pueden tener «resultado significativo»

Naciones Unidas.– El embajador de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró que si Estados Unidos mantiene durante las negociaciones un enfoque «constructivo y racional», las conversaciones que ambos países están llevando a cabo con la mediación de Pakistán «pueden conducir a un resultado significativo».

«Estamos convencidos de que si EE.UU. adopta un enfoque constructivo y racional, si evita avanzar cualquier demanda en contra del derecho internacional, estas negociaciones pueden conducir a un resultado significativo», declaró Iravani en una sesión de la Asamblea General convocada tras el veto de Rusia y China a una resolución sobre el estrecho de Ormuz.

El representante iraní declaró que su país participa en las conversaciones con un «optimismo cauteloso» por la «traición a la diplomacia» de EE.UU., que, a su juicio, llevó a cabo al iniciar la ofensiva conjunta con Israel el pasado 28 de febrero.

Washington y Teherán podrían celebrar una segunda ronda de negociaciones próximamente después de que la primera concluyera sin acuerdo tras más de 21 horas reunidos en Islamabad.

Este miércoles, el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, viajó a Irán para reunirse con las autoridades del país para, según medios iraníes, transmitirle un mensaje de Washington y preparar la segunda ronda de conversaciones en los próximos días en Pakistán.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó estar optimista ante las perspectivas de alcanzar un acuerdo.

El embajador de Irán ante la ONU afirmó que «acoge con agrado y respalda cualquier esfuerzo diplomático» para lograr la paz y se refirió directamente a Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, así como a China y Rusia.

«Cualquier solución viable debe garantizar un fin definitivo irreversible a la agresión y debe crear una paz justa y duradera arraigada en garantías creíbles y verificables que protejan contra cualquier recurrencia del conflicto», aseveró.

En este sentido, Iravani tildó la iniciativa vetada, que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, de «unilateral» y apuntó que «ignoraba la causa real de la crisis», que, a su juicio, es «la guerra salvaje e ilegal de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán». EFE/ir