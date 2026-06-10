Irán afirma que lanzó ataques aéreos contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania

Washington- La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní afirmaron que han lanzado ataques aéreos contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania, en respuesta a los últimos ataques lanzados por Estados Unidos por el derribo de un helicóptero de EE.UU en el estrecho de Ormuz.

En comunicados que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que los objetivos de su ofensiva fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes, a pesar de que el ataque no dejó víctimas.

«Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán» a las 17.00 hora local de Washington (21.00 GMT) «en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.», explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que «la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní», pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: «Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque», advirtió en su red Truth Social.

¿Qué se sabe del derribo del helicóptero por Irán?

El helicóptero estadounidense cayó cerca de la costa de Omán, donde los dos soldados a bordo sobrevivieron, según informó el Centcom.

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33 GMT del lunes).

El Centcom asegura que usó un vehículo de superficie no tripulado de la Armada de Estados Unidos en el rescate de los dos tripulantes y lo describió como la primera operación de este tipo en una misión de salvamento.

El aparato, identificado como un dron marítimo Corsair operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense, fue desplegado por su proximidad al área del incidente y su capacidad operativa, según explicó el portavoz del Centcom, capitán Tim Hawkins, a medios locales.

Tras recuperar a los dos tripulantes, el sistema no tripulado los trasladó hasta un punto de recogida donde posteriormente fueron evacuados por un helicóptero, completando así la operación de rescate del piloto y el artillero del Apache.

También el lunes, en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo que Washington impone desde el 13 de abril contra embarcaciones que salen y llegan a puertos iraníes.

Irán ataca bases militares de EE.UU. en la región

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin, en respuesta a los últimos ataques de Estados Unidos.

En un comunicado que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que el objetivo de su ofensiva fue la Quinta Flota de los Estados Unidos.

Teherán advirtió de una «respuesta más severa» si continuaba lo que describieron como «agresión» estadounidense.Sumado a ello, la Guardia iraní señaló que los ataques estadounidenses dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik, en el sureste de la nación persa y cercana al estrecho de Ormuz.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, había anticipado en su cuenta de X que el Ejército de la República Islámica «no dejará ningún ataque ni amenaza sin respuesta».EFE/lb