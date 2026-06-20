Irán denuncia un «punto oscuro» en la historia de Mundiales por el trato recibido de EEUU

Teherán – La Federación Iraní de Fútbol (FFI) calificó este sábado de «punto oscuro» en la historia de los Mundiales las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos a su selección, al denunciar que el equipo no podrá llegar con la antelación establecida por la FIFA a la sede de su partido contra Bélgica.

El secretario general de la federación, Hedayat Mombeini, criticó que Estados Unidos haya rechazado la solicitud de Irán de establecerse en Los Ángeles dos días antes del partido contra Bélgica, que se disputará el domingo.

«Son los protocolos de la FIFA los que establecen que los equipos deben estar dos días antes en la sede», indicó Mombeini, al denunciar el incumplimiento por parte de Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial, de las normas del organismo.

«Quienes no pueden aplicar las reglas de la FIFA no deberían solicitar la organización de un Mundial y la FIFA tampoco debería concedérsela. Este es un punto oscuro en la historia de las Copas del Mundo», agregó.

El secretario general de la Federación Iraní de Fútbol señaló que el trato dado a la selección iraní «no tiene precedentes en todas las ediciones del Mundial» y advirtió de que «permitir que cuestiones políticas interfieran en el fútbol supone una amenaza para el propio deporte».

«Romper las normas y reglamentos pone en cuestión al fútbol. El fútbol no debe perder su fuerza frente a la política», sostuvo.

El dirigente denunció además que, pese a las reuniones mantenidas con la FIFA, once miembros del cuerpo técnico y de la directiva de la federación iraní, incluido su presidente, Mehdi Taj —exmiembro de la Guardia Revolucionaria—, aún no han recibido los visados para viajar a Estados Unidos.

La FFI presentó el viernes una queja ante la FIFA por las restricciones que sufre la selección iraní para poder viajar a Estados Unidos antes de los partidos.

Irán solicitó, tras su primer encuentro del Mundial contra Nueva Zelanda, que terminó con empate 2-2, permanecer un día más en Los Ángeles para facilitar la recuperación de los jugadores, pero la petición fue rechazada por el país anfitrión.

Ante estas dificultades, la selección iraní se enfrentará mañana a Bélgica en Los Ángeles y disputará su tercer encuentro contra Egipto en Seattle el 27 de junio.

Irán aspira a superar la fase de grupos por primera vez en un Mundial en su séptima participación en la competición y la cuarta de manera consecutiva. EFE (AD)