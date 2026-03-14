Irán denuncia que 56 lugares históricos han sufrido daños en los ataques de EE.UU. e Israel

Teherán.- El Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa desde el 28 de febrero.

“Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra zonas civiles en todo Irán, al menos 56 museos, monumentos históricos y lugares de interés cultural han sufrido graves daños”, informó el Ministerio de Patrimonio Cultural de Irán.

Según la cartera, las cifras más elevadas se registraron en Teherán con 19 sitios afectados, seguido por la provincia del Kurdistán iraní con 12.

La UNESCO y la ONU

La UNESCO ha confirmado que se ha producido daños en el Palacio de Golestán en Teherán, y el palacio Chehel Sotoun y la mezquita Yameh en Isfahan.

La Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura insistió en que ha comunicado a todas las partes y lo va a seguir haciendo las coordenadas de los sitios del Patrimonio Mundial, pero también los que forman parte de otras listas nacionales y los que están bajo protección reforzada para que tomen precauciones que eviten daños.

También recordó las obligaciones que derivan de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y la de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha entrado ya en su tercera semana, con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el jueves 5 y se situó en 1.230.