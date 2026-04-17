Irán declara «totalmente abierto» el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego

Teherán.– Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

«En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán», dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. EFE/ir