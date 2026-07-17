Irán cifra en 38 los muertos por los ataques de EE.UU. de la última semana

Teherán – Al menos 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses contra Irán desde el pasado fin de semana, informó este viernes el Ministerio de Salud iraní.

«El número de heridos en los ataques estadounidenses ha superado los 400 y 38 compatriotas han muerto», anunció el portavoz del ministerio Hosein Kermanpur, en la red social X.

Kermanpur indicó que entre los fallecidos hay tres mujeres y un menor de edad, mientras que entre los heridos se encuentran 22 mujeres y nueve niños.

El nuevo balance incluye las víctimas de la sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní, en la que al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas, según medios iraníes.

Siete personas murieron y otras nueve resultaron heridas en ataques contra tres puentes del condado de Bandar Jomeir, en la sureña provincia de Hormozgán, según informó la agencia Tasnim.

El más importante de los puentes atacados conecta la ciudad portuaria de Bandar Abás con la ciudad de Lar, en la provincia de Fars.

Tasnim indicó que el ataque se produjo mientras vehículos circulaban por el puente y varios de ellos salieron despedidos tras el impacto de un misil en las inmediaciones.

Además, una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un ataque estadounidense contra el barrio residencial de Tappeh Alah Akbar, en Bandar Abás, según la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgán.

También en la ciudad de Bandar Abás se registraron dos heridos en un ataque contra el nudo ferroviario de la ciudad.

En respuesta a los bombardeos estadounidenses, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en varios países de Oriente Medio, como Catar, Baréin y Kuwait. EFE (AD)