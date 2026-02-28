Irán cierra su espacio aéreo tras los ataques de Israel

Foto del díaIrán cierra su espacio aéreo tras los ataques de IsraelPor: Fernando Martines28 de febrero de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión FOTODELDIA TEHERÁN (IRÁN), 28/02/2026.- Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. EFE/ Mehrnews SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). PROHIBIDO SU USO POR MEDIOS ISRAELÍES Noticias recientes Salud“Cuando uno no debe, no teme”, señala doctor Matheu ante solicitud del MP InternacionalesNetanyahu dice que hay «señales» de que Jameneí está muerto NacionalesHonduras llama a ejercer la vía diplomática y máxima moderación y proteger a la población civil Deportes1-2. Lukaku resurge en la última jugada InternacionalesMedios iraníes afirman que Al Jameneí está vivo y en la sala de mando