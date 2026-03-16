Irán asegura que matará a Netanyahu

Teherán-. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó hoy domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficina de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la 52 oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de que país se trataba.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó el domingo en X un video en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto.

En el video, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu responde «me apasiona el café (…) Me apasiona mi gente», usando un verbo que en hebreo podría traducirse como «me muero por un café».

Los rumores crecieron cuando, en un discurso en vivo que fue grabado, un efecto óptico en el segundo 0:33 hace que parezca que tiene seis dedos en una mano; un error común en contenidos sintéticos pero que sirvió para que ese fragmento se hiciera viral y muchos alegaran en las redes que había sido asesinado. EFE/ir