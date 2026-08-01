Irán amenaza con endurecer el cierre de Ormuz si EEUU mantiene el bloqueo naval

Teherán – Irán advirtió este sábado de que endurecerá el cierre del estrecho de Ormuz e incluso podría bloquear otros pasos marítimos si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en el sur del país.

«La continuación del bloqueo naval y de la escalada bélica del régimen estadounidense reforzará el cierre del estrecho de Ormuz y también provocará el cierre de otros estrechos y puntos de estrangulamiento», advirtió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Bagher Zolgadr, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Zolgadr sostuvo que «el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético», en alusión al aumento de precios de crudo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo mundial.

Asimismo, un alto responsable de seguridad iraní, también citado por Tasnim, calificó de «locura» las informaciones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes.

«Hemos preparado un amplio plan de respuesta que incluye infraestructuras vitales del régimen sionista (Israel) y las infraestructuras energéticas de Estados Unidos en la región, y estamos preparados para ejecutarlo», afirmó.

El funcionario añadió que las Fuerzas Armadas iraníes «han demostrado, tanto durante la guerra de 40 días como en su continuación durante las últimas semanas, que tienen tanto la capacidad como la voluntad» de llevar a cabo esas operaciones.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington tras la rupturadel memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes en junio.

Irán declaró un nuevo cierre del estrecho de Ormuz el 12 de julio en rechazo a la apertura por parte de Omán de una ruta alternativa de tránsito al sur del estrecho, a lo que Estados Unidos respondió restableciendo el cerco naval sobre puertos y buques iraníes, enmedio de ataques cruzados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que esta semana suspendió temporalmente los ataques contra Irán para dar margen a las negociaciones, afirmó el viernes que está perdiendo la «fe» en los negociadores iraníes porque «mienten». EFE