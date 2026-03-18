Irán amenaza con atacar «infraestructura enemiga» tras los ataques a sus refinerías de gas

Redacción Internacional.- El Ejército iraní calificó el ataque de EE.UU. e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como «un crimen de guerra» y advirtió que «no quedará impune», además de amenazar con atacar «infraestructura enemiga que antes se consideraba segura».

Así lo indicó este miércoles la agencia de noticias Fars, citando a «fuentes relacionadas con el Ejército iraní».

La misma fuente añadió que, con estos ataques, «el péndulo de la guerra» cambiará, «pasando de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala».

«A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad», advirtió.

Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería, de quien la agencia no especificó su nombre.

Tras este ataque a estas importantes refinerías, el episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Kharg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90 % del crudo que Irán exporta al mundo.

En respuesta a estos ataques, Irán amenazó el 14 de marzo con destruir «toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos» en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas. EFE/ir