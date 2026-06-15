Irak vive con esperanza su regreso al Mundial de Fútbol 40 años después

Bagdad – A pocas horas del debut mundialista frente a Noruega en la Copa del Mundo 2026 -prevista para el miércoles en la madrugada, hora local-, las calles de Bagdad han estallado ya en una celebración anticipada. No es para menos: el país celebra su regreso a la máxima cita del fútbol mundial tras cuatro décadas de ausencia, desde su hasta ahora única participación en México 86.

Banderas de Irak y del resto de naciones participantes, pancartas y carteles de los distintos jugadores, adornan las fachadas de los edificios, restaurantes y cafés de la capital, mientras que las autoridades locales y los comerciantes han completado la instalación de pantallas gigantes en plazas y parques públicos para transmitir el partido en directo.

En el café Al Zawiya, situado en el barrio de Al Mansur (oeste de Bagdad), se han desplegado toda clase de carteles en apoyo de la selección nacional.

«Hemos estado trabajando durante semanas para organizar el establecimiento de manera que se adapte al estado de ánimo de los aficionados», comentó a EFE el encargado del café, Mohamed Dirar.

Para los sectores más veteranos, el torneo evoca la nostalgia de tiempos pasados. «Estaba en la flor de mi juventud cuando seguí la participación de la selección en México 86», recuerda Qusay Samir, profesor de educación física en el distrito de Mansur.

Samir confiesa su asombro por el interés que despierta la selección y confía en que el equipo logre resultados que «traigan alegría al pueblo iraquí y les devuelvan parte de la gloria que perdieron a causa de las guerras y la inestabilidad».

El fervor también se palpa en el epicentro de la capital. En la bulliciosa calle Al Mutanabi, conocida como la «Calle de la Cultura», numerosos jóvenes se dedican a intercambiarse pósteres del mundial y fotografiarse con los carteles aledaños, mientras las imprentas trabajan a pleno rendimiento debido a la alta demanda de recuerdos para este evento.

Revivir esperanzas

Alaa al Dahan, propietario de una imprenta en esta misma calle, señaló a EFE que la clasificación, tras una larga ausencia del país en el Mundial, «ha reavivado la esperanza de los iraquíes».

Pese a las temperaturas, las cuales superan los 40 grados, el entusiasmo de los aficionados se mantiene intacto.

En el tradicional café de Hassan Ajami, situado en la céntrica calle Rashid repleta de cafés y restaurantes populares, grupos de jóvenes debaten ya sobre el nivel de los rivales y las posibles estrategias de la selección en el partido de la próxima madrugada.

«Para nosotros la clasificación representa un logro histórico significativo y un sueño largamente anhelado durante 40 años», afirmó a EFE Raad Sherif, uno de esos jóvenes que se reúnen en el café de la calle Rashid.

Sherif también señaló que «no se trata sólo de seguir un evento deportivo fugaz, sino de una experiencia colectiva en la que todos participan con entusiasmo».

En su única participación mundialista previa, Irak no logró pasar de la fase de grupos tras cosechar tres derrotas ante Paraguay (0-1), Bélgica (1-2) y el anfitrión, México (0-1). Cuatro décadas después, el gol anotado por Ahmed Radhi ante el conjunto belga sigue siendo el único tanto iraquí en un Mundial.

Un registro que esta nueva selección buscará ampliar.

Irak se clasificó para la fase final del torneo tras vencer 2-1 a Bolivia en el partido de repesca intercontinental disputado en Monterrey (México) el pasado 1 de abril.

La selección iraquí compite en este Mundial 2026 dentro de un grupo que completan Noruega, Francia y Senegal. EFE