IP y la Unión de Notarios se comprometen a fortalecer seguridad jurídica y agilizar trámites registrales

Tegucigalpa- Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, y agilizar los procesos registrales, el Instituto de la Propiedad (IP) y la Unión de Notarios de Honduras (UNH), realizan acciones encaminadas a ese propósito.

En ese sentido firmaron un acuerdo a través del cual mantendrán una comunicación permanente entre ambas instituciones para reducir los tiempos de respuesta en los trámites de registro.

El secretario ejecutivo del IP, Luis Alberto Torres, y el presidente de la Junta Directiva de la UNH, abogado Nelson Danilo Mairena Franco, destacaron la importancia de la transparencia y la seguridad en los trámites registrales.

Como parte de los compromisos establecidos, el convenio contempla reuniones periódicas de trabajo, coordinación técnica entre registradores y notarios, así como programas de capacitación nacional e internacional orientados a fortalecer la formación y desempeño profesional.

Las funciones de ambas instituciones son complementarias, ya que los notarios autorizan instrumentos públicos que posteriormente son inscritos en el Registro de la Propiedad, contribuyendo así a garantizar transparencia, legalidad y confianza en los procesos relacionados con bienes inmuebles, muebles y mercantiles.

El convenio tendrá vigencia hasta el año 2030 y podrá ser renovado de mutuo acuerdo entre las partes.

El convenio es importante en el marco de procesos más transparentes en instituciones como el IP, que en ocasiones anteriores ha sido cuestionada por corrupción en algunos trámites particularmente los relacionados a títulos de propiedad. LB