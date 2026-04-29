IP y COPECO apuntan a consolidar una gestión de riesgos más eficiente

Tegucigalpa- Las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a mejorar la prevención de desastres, el ordenamiento territorial y la protección de la población hondureña.

El acuerdo fue firmado por Luis Torres, secretario ejecutivo del IP, y Reinaldo Sánchez, titular de COPECO, y permitirá el intercambio de información catastral, registral y geoespacial para identificar zonas vulnerables y optimizar la respuesta ante emergencias.

Durante el acto, Torres destacó que la iniciativa busca avanzar hacia un país georreferenciado, con mayor seguridad jurídica y planificación territorial que impulse el desarrollo de las comunidades.

Por su parte, Sánchez enfatizó que la articulación entre ambas instituciones contribuirá a salvar vidas mediante la reducción de riesgos y una mejor gestión del territorio.

El convenio también incluye el desarrollo de sistemas de información geográfica (SIG), operativos de campo para delimitar áreas vulnerables y programas de capacitación técnica para fortalecer las capacidades institucionales.

Con este acuerdo, ambas entidades buscan integrar datos territoriales para prevenir desastres y mejorar la planificación del país y garantizar mayor seguridad para la población frente a desastres naturales.LB