IP y AMDC impulsan modelo innovador para descentralizar y modernizar servicios catastrales en la capital

Tegucigalpa- El Instituto de la Propiedad y la Alcaldía Municipal del Distrito Central iniciaron las acciones preparatorias para la implementación del Centro Asociado Municipal (CAM), según explicaron los promotores del proyecto se trata de un modelo innovador orientado a descentralizar y modernizar los servicios catastrales y registrales en beneficio de la población capitalina.

La iniciativa busca acercar los servicios del Instituto de la Propiedad a los ciudadanos del Distrito Central, facilitando trámites más ágiles, eficientes y confiables, como parte de la estrategia gubernamental de fortalecimiento municipal y transformación institucional.

Con la puesta en marcha del CAM, las autoridades proyectan optimizar la atención ciudadana, reducir tiempos de espera y mejorar los procesos vinculados a la administración catastral y registral en Tegucigalpa y Comayagüela.

Representantes de ambas instituciones destacaron que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de construir una gestión pública más cercana, moderna y orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía mediante herramientas y servicios innovadores.

Asimismo, el Gobierno de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, trabaja en la posibilidad de replicar este modelo en otras municipalidades del país, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa, mejorar el acceso a los servicios y aumentar la confianza de la población en las instituciones públicas.LB