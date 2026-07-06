IP proyecta recuperar más de 142 millones de lempiras en amnistía vehicular

Tegucigalpa – El Instituto de la Propiedad (IP), proyecta recuperar más de 142 millones de lempiras a través de la amnistía vehicular vigente, medida que busca facilitar el cumplimiento de los pagos pendientes.

La jefa del Departamento de Recaudación Vehicular del IP, Kathia Aguilar, explicó que esta disposición permite a los ciudadanos regularizar deudas acumuladas desde 2025 hacia atrás sin el cobro de multas, recargos ni intereses.

“Estamos proyectando una recuperación de más de 142 millones de lempiras, beneficiando a más de 125 mil propietarios de vehículos en todo el país”, detalló la funcionaria.

De acuerdo con Aguilar, hasta el momento ya se han recaudado más de 100 millones de lempiras dentro de este proceso, lo que consideró como una respuesta favorable por parte de los contribuyentes.

La funcionaria reiteró el llamado a la población para aprovechar la vigencia de la amnistía, que estará disponible hasta el 25 de agosto, a través de los diferentes canales donde pueden realizar sus pagos pendientes. AD