IP imprimirá 3.5 millones de boletas de revisión vehicular 2026 con nuevas medidas de seguridad

Tegucigalpa- El Instituto de la Propiedad (IP) anunció la producción de 3.5 millones de Boletas de Revisión Vehicular 2026 (forma IP-216), las cuales incorporarán una imagen institucional renovada y modernas medidas de seguridad orientadas a fortalecer la autenticidad y confiabilidad del documento.

-Nuevas boletas de revisión vehicular 2026 incorporarán tecnología para combatir falsificaciones.

Las nuevas boletas incluirán numeración única, código QR, logotipos institucionales y marcas de agua de alta seguridad, herramientas que facilitarán la verificación por parte de las autoridades competentes y contribuirán a reducir los riesgos de falsificación.

Además, el comprobante de pago de la Tasa Única Anual Vehicular contendrá información detallada del propietario, las características del vehículo y los valores correspondientes a la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Municipal y, para los vehículos registrados en San Pedro Sula, la Contribución Siglo XXI.

Las autoridades informaron que la producción estará a cargo de la imprenta adscrita a la Dirección General de Cartografía y Geografía, una decisión que permitirá optimizar recursos públicos y evitar costos adicionales derivados de contrataciones externas.

El IP destacó que, además del código QR, las nuevas boletas incorporan dos medidas de seguridad adicionales que brindarán mayor certeza sobre la autenticidad de la información consignada en el documento.

El plan de producción contempla un tiraje inicial de un millón de boletas y la impresión mensual de al menos 600 mil unidades, con el objetivo de alcanzar un total de 3.5 millones durante el período de recaudación 2026. La medida busca garantizar la disponibilidad oportuna del documento en las instituciones bancarias y atender la demanda de los contribuyentes a nivel nacional.LB