IP adjudicará licitación de placas este mes y prevé entrega a finales de 2026

Tegucigalpa- Cerca de un millón de vehículos, entre automóviles y motocicletas, circulan actualmente en Honduras sin placas de identificación, informó la directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), Bessy Alvarado.

-Cerca de un millón de vehículos circulan sin placas en Honduras, reitera el Instituto de la Propiedad.

De acuerdo con la funcionaria, más de 500 mil motocicletas y más de 400 mil automóviles transitan en el país sin la respectiva identificación vehicular, una situación que genera preocupación en materia de seguridad y control.

Por su parte, Nelson Castañeda, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó cuántos de estos vehículos han sido utilizados para cometer hechos delictivos y cuántos casos permanecen en la impunidad debido a la falta de identificación.

“¿Cuántos de estos vehículos son utilizados en actos delincuenciales? ¿Cuántos casos no han podido resolverse porque las unidades no contaban con una identificación tan básica como una placa?”, señaló.

Ante esta problemática, las autoridades reiteraron que todo vehículo debe portar su respectiva placa para fortalecer la seguridad ciudadana y facilitar las labores de investigación policial.

El Instituto de la Propiedad informó además que ya se realizó la licitación para la adquisición de placas vehiculares. Los oferentes presentarán sus propuestas el próximo 9 de junio y se prevé que la adjudicación del contrato se concrete a finales de este mes.

Las autoridades esperan que el proceso avance según lo programado para iniciar la distribución de placas en el último trimestre de 2026, con el objetivo de regularizar el parque vehicular nacional y mejorar los mecanismos de control e identificación.LB