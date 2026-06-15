IP aclara que establecimientos pueden transmitir partidos del Mundial con autorización de los proveedores

Tegucigalpa – El Instituto de la Propiedad (IP) esclareció que los establecimientos comerciales pueden transmitir los partidos del Mundial “United 2026” de manera legal mediante la autorización o utilizar los servicios de empresas que poseen los derechos.

Esto ayudaría a establecimientos como bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, hoteles y otros negocios interesados en proyectar los eventos deportivos.

Señaló que estos establecimientos comerciales deben contratar proveedores autorizados o gestionar las licencias requeridas en la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos.

Esta dependencia del Estado enfatizó que el objetivo es promover el respeto a la propiedad intelectual, proteger los derechos de los titulares y evitar sanciones de transmisiones no autorizadas.

Exhortó a disfrutar la pasión del fútbol de manera legal, apoyar el respeto a los derechos de autor y evitar la piratería. AG