IP acerca sus servicios a población desplazada por violencia en feria organizada por ACNUR

Tegucigalpa- Con el propósito de acercar servicios e información a personas desplazadas internamente y en situación de riesgo, el Instituto de la Propiedad (IP) participó en la feria informativa “Conectando Servicios, Protegiendo Vidas”, organizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Durante la jornada, el IP puso a disposición de la ciudadanía los servicios y asesorías de sus principales direcciones, entre ellas Registro Inmueble, Registro Vehicular, Propiedad Intelectual, Catastro y Geografía, así como Regularización Predial, facilitando el acceso a trámites y orientación especializada para los asistentes.

La actividad reunió a instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones sociales que trabajan de manera coordinada para brindar atención, protección y oportunidades a las poblaciones más vulnerables del país.

Representantes del Instituto de la Propiedad destacaron que su participación en este tipo de espacios reafirma el compromiso institucional de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a la atención integral de los hondureños, especialmente de aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento, que generalmente se da por situaciones de violencia.

La jornada permitió a los participantes conocer de primera mano los servicios disponibles, resolver consultas y acceder a información clave para la protección de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida.LB