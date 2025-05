Inzaghi: «De Jong me ha sorprendido al nivel de Lamine, es una cosa sensacional»

Roma – El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, se rindió este martes al neerlandés Frenkie De Jong, al que colocó al nivel del español Lamine Yamal y al que calificó como un jugador «sensacional».

«Felicitar al Barcelona porque es un equipo verdaderamente fuerte. Hemos tenido que ser un gran Inter y hemos hecho unos partidos monstruosos. Estoy orgulloso de ser entrenador de mis jugadores. Los suplentes han mantenido el nivel y ahora todos lo tienen que disfrutar delante de su gente y en este estadio maravilloso», dijo a Sky Sports tras el duelo.

«Quiero destacar que tenemos jugadores que no están al 100% como Thuram, Lautaro, Dumfries o Frattesi», añadió.

El técnico, además de felicitar al club blaugrana, destacó el trabajo de De Jong.

«Hemos buscado jugar con nuestras armas, nuestras cualidades… que las tenemos. Teníamos claro todas las cosas que teníamos que hacer, pero fundamental ha sido el sacrificio, la humildad y los que han entrado desde el banquillo», expuso.

«He visto otro jugador extraordinario, De Jong. Me ha impresionado al nivel de Yamal. Siempre bien, cada segunda jugada bien colocado, dispuesto a ayudar. Es otro de esos grandes jugadores. A los míos no les cambio por nada, pero he visto muchos jugadores de mucho nivel y De Jong es algo sensacional», sentenció.

El Inter jugará la final de Múnich el próximo 31 de mayo ante el PSG o el Arsenal, con el recuerdo de la perdida en 2023 en Estambul ante el Manchester City. JS