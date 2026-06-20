Involución Cognitiva en 47 Segundos

Por: Gabriel E. Levy

Hace veinte años, una persona normal aguantaba dos minutos y medio concentrada en algo.

Hoy, apenas cuarenta y siete segundos. Algo se ha roto en silencio dentro de nuestras cabezas mientras deslizábamos el pulgar hacia arriba miles de veces al día.

Tiene nombre, tiene escáneres cerebrales que lo confirman y tiene una palabra que el diccionario más prestigioso del mundo eligió para definir nuestra época.

¿Por qué tu mente se siente como un trapo viejo después de una hora con el móvil?

Si alguna vez has cerrado TikTok con la sensación de haber comido tres bolsas de patatas fritas con el cerebro, no estás solo.

Tampoco estás imaginándolo.

A finales de 2024, los lingüistas de Oxford eligieron «brain rot», o podredumbre cerebral, como Palabra del Año, después de que su uso se disparara un 230 por ciento en doce meses.

Más de 37.000 personas votaron. Casi todas eran jóvenes. Y casi todas, irónicamente, votaron desde el mismo teléfono que les estaba pudriendo el cerebro.

La expresión no es nueva. La acuñó un filósofo estadounidense en 1854, cuando todavía no existía la electricidad.

En su libro más famoso, escrito a orillas de un lago, se preguntaba por qué nadie se molestaba en curar esa podredumbre cerebral que, según él, era mucho más fatal que la podredumbre de las patatas.

Casi dos siglos después, la generación Z y la generación Alfa han rescatado la palabra para reírse, mitad en broma, mitad asustadas, de lo que les pasa cuando consumen demasiado contenido absurdo. Sketches de inodoros parlantes. Memes generados por inteligencia artificial. Vídeos de quince segundos que no recordarán mañana. Lo curioso es que la palabra se ha viralizado en las mismas redes a las que acusa.

Detrás de la broma, sin embargo, hay laboratorios trabajando muy en serio.

Un metaanálisis publicado hace unos años en una de las revistas de psiquiatría más leídas del mundo cruzó las resonancias magnéticas de 718 personas.

La conclusión inquietó a los neurocientíficos: quienes usaban internet de forma problemática tenían menos materia gris en la corteza prefrontal y en la corteza cingulada anterior.

Son, precisamente, las zonas que se encogen en personas adictas a la cocaína o al alcohol. Otros estudios han encontrado un adelgazamiento cortical acelerado a lo largo de tres años en usuarios intensivos de redes sociales, y reducciones medibles en el núcleo accumbens, el corazón del sistema de recompensa.

Una de las voces más conocidas en este campo es la de una psiquiatra de Stanford especializada en adicciones que lo explica sin rodeos.

El smartphone, dice, es la aguja hipodérmica moderna que inyecta dopamina al cerebro humano. Cada like, cada notificación, cada vídeo gracioso que termina justo cuando empieza el siguiente, suelta una pequeña descarga química.

El problema es que el cerebro tiene memoria. Para compensar tanto placer artificial, baja la producción natural de dopamina. Y entonces aparece la trampa: necesitas más estímulo para sentir lo mismo, y cuando cierras la aplicación, te sientes vacío.

Calcula que hace falta un mes entero de ayuno digital para que esos circuitos vuelvan a su línea base. Las dos primeras semanas son las peores. Irritabilidad. Insomnio.

Esa ansiedad que la gente confunde con depresión y que en realidad es síndrome de abstinencia.

Mientras tanto, una catedrática de Informática en California llevaba dos décadas midiendo con cronómetro cuánto dura nuestra atención.

Sus datos son demoledores. En 2004, la persona media aguantaba 150 segundos mirando una pantalla antes de cambiar.

En 2012 bajó a 75. Desde 2016, la cifra se ha estabilizado en 47 segundos. La mitad de las veces, ni siquiera llegamos a 40. Documentó tres consecuencias: cometemos más errores, tardamos más en acabar las tareas y sentimos más estrés, porque cada salto exige al cerebro un esfuerzo de reorientación que termina agotándolo.

El cerebro de palomita de maíz

Algunos investigadores han bautizado este estado como cerebro de palomita de maíz.

La metáfora es buena: una mente que estalla en mil direcciones, incapaz de quedarse quieta lo suficiente como para terminar un capítulo de un libro o seguir una conversación larga sin sacar el móvil.

Hace pocos meses, una revista científica publicó la primera definición académica formal del brain rot. La lista de efectos es larga y reconocible: deterioro de la memoria de trabajo, sobrecarga cognitiva, desensibilización emocional, autoconcepto negativo, comportamientos compulsivos y el famoso doomscrolling, esa práctica de tragar malas noticias hasta caer rendido.

Los más vulnerables son, como siempre, los que tienen el cerebro todavía en obras. La corteza prefrontal no termina de madurar hasta los 25 años, y un psicólogo social de la Universidad de Nueva York se ha convertido en la voz más ruidosa al respecto.

Sostiene que entre 2010 y 2015 ocurrió algo sin precedentes. Los adolescentes cambiaron sus móviles plegables por smartphones conectados a internet de alta velocidad, abrieron cuentas en Instagram, TikTok y Snapchat, y los indicadores de salud mental se desplomaron en bloque.

En Estados Unidos, la depresión universitaria subió un 134 por ciento en una década.

La ansiedad, un 106 por ciento. Las chicas adolescentes fueron las más golpeadas.

Este investigador no se anda con medias tintas.

Propone cuatro reglas: nada de smartphone antes del instituto, nada de redes sociales antes de los 16, escuelas libres de móvil y mucho más juego al aire libre sin supervisión adulta.

Australia ya le ha hecho caso.

Desde diciembre de 2025, ningún menor de 16 años puede abrirse cuenta en Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube o X. Las plataformas que incumplan la ley se enfrentan a multas millonarias. Francia, Reino Unido, Italia, Grecia y España estudian medidas parecidas.

Nada de esto, conviene decirlo, es un pánico unánime. Investigadoras de Cambridge llevan años recordando que la correlación entre tiempo de pantalla y bienestar adolescente, una vez analizada con rigor estadístico sobre grandes muestras, es pequeña. Comparable, dicen, al efecto de comer patatas o llevar gafas. La principal asociación de psicólogos de Estados Unidos también ha sido cuidadosa: las redes no son intrínsecamente buenas ni malas, lo importante es quién las usa, cómo y para qué.

Lo que sí parece claro es que el contenido vacío funciona en la mente como la comida ultraprocesada en el cuerpo. Llena, satura, engancha y no nutre. La buena noticia es que el cerebro tiene plasticidad.

Lectura larga.

Caminar sin auriculares.

Conversaciones cara a cara.

Dormir sin el móvil en la mesilla.

Las recetas para curar la podredumbre cerebral se parecen sospechosamente a las recetas de toda la vida para vivir mejor.

En resumen, Oxford eligió podredumbre cerebral como Palabra del Año tras dispararse su uso un 230 por ciento. La ciencia confirma cambios reales en el cerebro de usuarios intensivos de redes: menos materia gris, atención reducida de 150 a 47 segundos en veinte años, ansiedad y depresión disparadas en adolescentes. Australia ha prohibido las redes a menores de 16. La solución, según los expertos, pasa por menos pantalla y más vida lenta.